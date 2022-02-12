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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

12.02.2022 17:32
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Rostov-na-Donu' denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Rostov-na-Donu' denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-na-Donu' denizaltısı, saat 15.15 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan denizaltı, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçerek Nara Burnu'nu dönüp, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Karadeniz'e giden Rus denizaltısına, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
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Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı - Son Dakika
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