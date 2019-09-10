Çanakkale'de 104 yıllık kayıp Kumkale Şehitliği bulundu

ÇANAKKALE Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale'de yapılan muharebede şehit olan Türk askerlerinin defnedildiği şehitlik, 104 yıl sonra bulundu.

Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdare tarafından 5 ay önce Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi başlatıldı. Çanakkale Savaşları Enstitüsü ile projeye akademik destek sağlamak için protokol imzalandı. Proje kapsamında, 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği'nin yerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Önce 1915 yılının askeri evrakları incelendi. İncelemelerde, Çanakkale Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale'de yaşanan muharebede Türk birliklerinin şehit sayısının 467'den daha fazla olduğu, 5 yüzbaşı, 3 mülazım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehit verildiği saptandı.

Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, olası defin alanı tespit edildi. GPR (yeraltı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Cuma günü, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş ve AÇASAM Müdürü Dr. Barış Borlat başkanlığında, Prof. Dr. Şerif Korkmaz, Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Yusuf Acıoğlu, Atilla Can Akarcalı, Bedrettin Şimşek, Cevat İnce, Eda Karaca, Gökşen Özen, Hüseyin Arabacı, İslam Özdemir, İsmail Sabah, Ömer Arslan, Salih Şen ve Yeşim Karayar'dan oluşan 16 kişilik araştırma ekibi, Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, Dr. Erdem Gündoğdu, Yüksek Mühendis Yunus Can Kurban'dan oluşan jeoradar ekibi ile Yatırım İnşaat Müdürü Özgür Şahin, Endüstri Mühendisi Ertan Erbaşı, İnşaat Mühendisi Engin Kömürcü'den oluşan İl Özel İdare ekibi işbirliğiyle 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu.