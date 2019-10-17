Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 211 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 211 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 211 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 211 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 211 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 211 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na yönelik yasa dışı geçişlere önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 211 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerince, Sivrice Burnu mevkii açıklarında yapılan operasyonlarda lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 76, İğdeli Burnu açılarında yapılan operasyonda 42, Babakale açıklarında yapılan bir başka operasyonda 50, Babakale açıklarında yapılan son operasyonla 43 Afgan uyruklu düzensiz göçmen olmak üzere toplamda 211 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen göçmenlere burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Bekir Erdinç/İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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