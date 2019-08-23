Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:41 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Çanakkale'de saat 09.58'de, merkez üssü Biga olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
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