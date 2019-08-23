Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Çanakkale'de saat 09.58'de, merkez üssü Biga olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:11:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]