Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

9 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık İlçesi Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla denize açılan bir grubu tespit etti.
Sahil Güvenlik "TCSG 28" Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:32 Kaynak: AA
Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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