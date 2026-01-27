Çanakkale\'de 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 59 bin 474 kişi ve 47 bin 925 araç sorgulandı, 104 aranan şahıs ve 14 araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, 'borçlunun ödeme şartını ihlali' suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hakkında 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'kasten yaralama ve 2863 sayılı kanuna aykırılık' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan hakkında 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 23 şahıs olmak üzere toplam 28 kişi yakalandı. 28 şahıstan 5'i tutuklandı. - ÇANAKKALE