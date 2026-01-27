Çanakkale'de 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çanakkale'de 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale\'de 5 Şüpheli Tutuklandı
27.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, farklı suçlardan aranan 5 şüpheliyi yakaladı, 59 bin 474 kişi sorgulandı.

Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 59 bin 474 kişi ve 47 bin 925 araç sorgulandı, 104 aranan şahıs ve 14 araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, 'borçlunun ödeme şartını ihlali' suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hakkında 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'kasten yaralama ve 2863 sayılı kanuna aykırılık' suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan hakkında 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 23 şahıs olmak üzere toplam 28 kişi yakalandı. 28 şahıstan 5'i tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:37:18. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.