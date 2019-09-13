Çanakkale'de 94 kaçak göçmen yakalandı

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AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti

Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı

Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?