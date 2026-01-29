Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli

Çanakkale\'de anneden oğluna böbrek nakli
29.01.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 55 yaşındaki Devrim Güngör Turan, annesi Semiha Sema Seçkin'in böbreğini bağışlamasıyla canlıdan canlıya nakille sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de 55 yaşındaki Devrim Güngör Turan, annesi Semiha Sema Seçkin'in böbreğini bağışlamasıyla canlıdan canlıya nakille sağlığına kavuştu. Oğluna böbreğini bağışlayan anne Semiha Sema Seçkin, "Oğlum acı çekiyordu. Bir an önce oğlum kurtulsun istedim" dedi.

Çanakkale'de yaşayan Devrim Güngör Turan, 20 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. Uzun yıllar kullandığı ilaçlar nedeniyle böbreklerinde hasar oluştu. 20 yıl boyunca diyalize girmeden hayatını devam ettiren Devrim Güngör Turan, son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize bağlı yaşamak zorunda kaldı. Haftanın 3 günü diyalize girmeye başladı. Böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Devrim Güngör Turan'a, annesi Semiha Sema Seçkin böbreğini vermeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde Devrim Güngör Turan'a annesinden alınan böbrek nakledildi. Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleşen canlıdan canlıya böbrek nakli operasyonuyla Devrim Güngör Turan sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, hastanın 20 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini, son bir yıldır da son dönem böbrek yetmezliğiyle diyalize bağlandığını belirterek, "Haftada 3 gün diyalize giriyordu. Diyaliz sonrası etkileri nedeniyle yaşam kalitesi kötüydü. Annesi Sema Hanım bu duruma kayıtsız kalamadı. İleri yaşta olması ve riskli grupta olmasına rağmen oğlunun bu eziyete katlanmasına gönlü razı olmadığı için donör olmaya karar verdi. Merkezimizde uygunluk testleri yapıldı ve iki hafta önce anneden aldığımız sol böbreği Devrim beye naklettik. Değerleri normale ulaştı. Tamamen sağlıklı birey haline döndü" dedi.

Ülkede kadavra bağışçı oranının düşük olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Cabir Alan, "Ülkemizde şuanda yıllık 300 civarında kadavradan bağış oluyor. Bekleyen hasta sayısı ise 25 bindir. 25 bin böbrek nakli bekleyen hasta var. Yıllık kadavra bağış oranı 300. Dolayısıyla havuzda bekleyen insanlara bağışlanan organlar yetmemektedir. İnsanlar çaresizlikten mecburen aile bireyine vücudundan bir parçasını vererek yaşama tutunmasını sağlamaktadır. Ben vatandaşlarımızdan organ bağışı konusunda duyarlı olmalarını ve bağışçı sayısının artmasını rica ediyorum" diye konuştu.

20 yıldır zor bir süreç geçirdiklerini belirten anne Semiha Sema Seçkin, "Oğlum acı çekiyordu. Bende onun acısını görerek çekiyordum. Her şeyde kısıtlıydı. Son bir yıldır da diyalize girmesiyle hayatı kısıtlandı. Dolayısıyla benimde hayatım kısıtlandı. Ben bir buçuk yıl önce birkaç ameliyat ve tedavi gördüğüm halde canı gönülden bu işe kendimi verdim. Bir an önce oğlum kurtulsun istedim. Herkesten rica ediyorum. Herkes bağışçı olsun. Toprağa gideceksiniz ve bütün bedeniniz çürüyecek. Ama bir insana hayat vermek tanrının insanlara koyduğu vicdandır. O vicdanı lütfen kullanın. Benim çocuğum ama bir başkası içinde yapabilirdim. Genç olsam bir başkasına da başka bir organımı verebilirim. Çünkü onun can bulduğunu gördüğünüzde müthiş seviniyorsunuz. Doktorumuza da çok teşekkür ederim. Onun ellerinde ikinci bir hayat bence, ben birinci hayatı koymuştum. İkinci hayatı sizler koydunuz. Ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Oğlum psikiyatri hastası. Bir psikiyatri hastasının bir yıl diyaliz sıkıntısına dayanmasına hala inanamıyorum. Birinci kahraman gelinim, ikinci kahraman oğlum bende üçüncü kahramanım. Ben vazifemi yaptım" şeklinde konuştu.

Annesinin bağışladığı böbrek ile tekrar sağlığına kavuşan Devrim Güngör Turan, "Annem benim diyalize girip çektiğim acıları, sıkıntıları gördükçe dayanamadı ve böbreğini bana verdi. Allah'a şükür, çok dua ettim. Çok Kur'an-ı Kerim okudum. Sabahları kalktım şehitlere çok dualar ettim. Onlarda herhalde Allah katında kabul edildi. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Doktorlarıma da teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Devrim Güngör, Çanakkale, Böbrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:46:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de anneden oğluna böbrek nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.