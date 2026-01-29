Çanakkale\'de Aranan Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından dün düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE