Çanakkale'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Çanakkale'de Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği, açılış töreniyle başladı.

Kordon Boyu'nda düzenlenen etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Belediye Başkan Vekili Mehmet İrfan Mutluay, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda sporcu katıldı.

Çağlar Kaynak Semt Sahası'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Hakan Savran, her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde yapılan Avrupa Spor Haftası ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Program, halk oyunu, jimnastik ve tekvando gösterileriyle sona erdi.