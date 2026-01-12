Çanakkale'de Balkon Kazası Davasında Tanıklar Dinleniyor

Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davada tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya merhumenin tutuksuz yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın avukatları Tuba Selin Layık ile Kaan Tonka katıldı.

Merhumenin annesi İsminaz Anıl, babası Mustafa Babayiğit, kardeşleri ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan açılan davanın duruşmasında söz alan tanık ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi G.Ç.M, Tuğba Yavaş ile danışmanının eşi olması vesilesiyle 2017'de tanıştığını aktardı.

Yavaş'ın iyi ve neşeli bir insan olduğunu dile getiren G.Ç.M, "İlk tanıştığımızda bir problem yoktu. Aşırı derecede kıskançlık veya psikolojik bir durum yoktu. Epilepsi hastalığının olduğunu söylemişti. Sanığın eşine karşı baskı uyguladığına tanık olmadım. Yaptığımız konuşmalarda bana hiçbir zaman intihardan söz etmedi." dedi.

G.Ç.M, kazıya katıldığı dönemlerde Tuğba Yavaş ile sanığın telefonda tartıştıklarına zaman zaman tanık olduklarını, ancak detaylarını bilmediğini anlattı.

Sanık avukatı Kaan Tonka'nın "Alptekin Yavaş ile herhangi bir gönül ilişkiniz var mıydı?" sorusu üzerine G.Ç.M, olmadığını dile getirdi.

Tanık olarak dinlenen Yavaş'ın erkek kardeşinin eşi Z.B. "Tuğba ile her bayram ve tatillerde görüşürdük. Tuğba enerjik, hayatı seven, neşeli bir insandı. Eşi de onun tam tersi, içine kapalı, narsist kişiliğe sahip, paraya tapan, anti sosyal biriydi. 10 yıldır Tuğba'yı tanıyorum, tek şikayeti paraydı. Restoratördü ama geçimini sağlamak için başka işler yapardı. Eşi ona para vermezdi. Ama son 2 yıldır başka şikayetleri de oldu. Eşinin onu küçük gördüğünden, fiziğiyle dalga geçtiğinden bahsetti ve asistanı ile ilişkisi olduğunu bana söyledi. Anlattığına göre mesajları yakalamış. Mesajların içeriği uygunsuz değildi ama saatleri uygunsuzdu. Sabahları 'günaydın' mesajı attıklarından bahsetmişti." diye konuştu.

Z.B. Tuğba Yavaş ile sanığın tartışmalarının arttığı döneme ilişkin ise "Tuğba, Alptekin'in G.Ç.M. ile ilişkisinin tek taraflı olduğunu itiraf ettiğini bana anlattı. Bu itiraf olayından sonra bizi beğenmeyen Alptekin, bizimle zaman geçirmeye başladı." dedi.

Yavaş'ın kuzeni Hatice Pekdemir de sanığın, eşini ve akrabalarını genellikle aşağıladığını, egoist bir insan olduğunu öne sürerek, "Elim olaydan bir ay önce ikinci evliliğimi yaptım. İkisini de davet etmiş olmama rağmen Alptekin gelmedi. Benim düğünümde de en çok Tuğba oynadı, gayet neşeliydi. İntihar ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmedi, hayat doluydu. Düğünüme geldiğinde bileğinde sargı vardı. Tuğba bana bizzat bahsetmedi ama komşularıyla daha sonra yaptığım görüşmelerde şiddete uğradığı fikri bende oluştu. Sanığın, Tuğba'nın şivesiyle, kilosuyla, eğitim durumuyla, kültürüyle ilgili küçültücü şeyler söylediğine şahit oldum." ifadesini kullandı.

Anne İsminaz Anıl da kızının intihar etmediğini savunarak, "Benim çocuğum intihar edecek biri değil hayat doluydu, intihara kurban gitmiştir." sözlerini sarf etti.

Avukat Türkan Kara, kolluğun olaya ilişkin soruşturmasının eksik olduğunu ileri sürerek, maddi gerçeğin tespiti için ODTÜ ya da eşdeğer bir üniversiteden fizik alanında uzman bilirkişi, adli tıp uzmanı ve kriminal uzmanından oluşacak kuruldan rapor alınmasını talep etti.

Keşif raporu, bilirkişi, yeni tanık ve suç unsuru değişikliği taleplerini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mart'a erteledi.