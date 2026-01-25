Çanakkale'de Bayrağa Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de Bayrağa Saygı Yürüyüşü

25.01.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki şehit aileleri ve gaziler, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenledi.

Çanakkale'deki şehit aileleri ve gaziler, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenledi.

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Çanakkale Şubesi, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şubesi, Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi üyeleri, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü dolayısıyla Kordonboyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde toplandı.

Şehit aileleri ve gaziler ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa kalkan eller kırılsın" sloganları atarak, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Katılımcılar daha sonra Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılay, burada yaptığı açıklamada, geceleri uykusunu cephelerde bırakan bir subayın, aylarca sınır ötesinde, dağlarda görev yaparken çocuklarıyla birlikte sağ salim dönsün dile dualarla bekleyen bir gazi eşi olduğunu dile getirdi.

Bayrak için can verenlerin geride bıraktıklarının sahipsiz olmadığını ifade eden Kızılay, "Şehit çocukları yalnız değildir, gaziler yalnız değildir. Bu millet, bu bayrağına uzanan her eli tarih boyunca kırmasını bilmiştir. Bugün de bilmektedir. Bu bayrağın onurunu son nefesimize kadar savunacağız." dedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan da bu bayrağı kolay zamanlarda değil, Güneydoğu'nun dağlarında, sınır ötesi operasyonlarda canları pahasına koruduklarını vurgulayarak, "Terörün kurşunuyla yaşamaya mahkum edilmiş yüzlerce gaziden biri olarak söylüyorum bu bayrak yere düşmez, çiğnenemez, susturulamaz." diye konuştu.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir de kendisinin de bir şehit kardeşi olduğunu belirterek, "Şehit kanıyla sulanmış bu bayrak indirilir mi? Yakılır mı? Ayaklar altına alınır mı? Bu millet tarih boyunca bayrağına el uzatana haddini bildirmiştir. Bayrağa uzanan eller kırılsın değil, bayrağa uzanan eller durdurulsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Enes Arslan ile yanındaki birkaç kişi, aynı saatlerde "Rojava'nın Yanındayız" açıklamasının yapılacağı DEM İl Başkanlığı binasına gitmek istedi.

Bu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Arslan ve beraberindekileri ikna ederek, il başkanlığına gitmelerini engelleyerek olası bir gerginliği önledi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Bayrağa Saygı Yürüyüşü - Son Dakika

İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:14:10. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Bayrağa Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.