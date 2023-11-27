Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde, Nara Burnu'ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım isabet etti.
O anda orada bulunan 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Sağanak yağışın etkili olduğu Çanakkale'de askeriye yıldırım düştü! Yaralılar var - Son Dakika