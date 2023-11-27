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Sağanak yağışın etkili olduğu Çanakkale'de askeriye yıldırım düştü! Yaralılar var - Son Dakika

Sağanak yağışın etkili olduğu Çanakkale'de askeriye yıldırım düştü! Yaralılar var

Çanakkale'de Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü ve 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Çanakkale\'de askeriye yıldırım düştü! Yaralılar var
27.11.2023 - 09:32,  Güncelleme: 09:35
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Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde, Nara Burnu'ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım isabet etti.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

O anda orada bulunan 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sağanak yağışın etkili olduğu Çanakkale'de askeriye yıldırım düştü! Yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağanak yağışın etkili olduğu Çanakkale'de askeriye yıldırım düştü! Yaralılar var - Son Dakika
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