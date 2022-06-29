Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı - Son Dakika
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Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı

29.06.2022 10:44
Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı

Çanakkale'de bir iş yerinin duvarını kıran hırsızlar, dükkan içerisinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı.

Çanakkale'de bir iş yerinin duvarını kıran hırsızlar, dükkan içerisinden piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Haziran tarihinde Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin duvarını kırarak içeriye giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan 11 bin paket tütün mamulünü çaldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri N.K., C.H. ve S.H. yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda çalınan mallar da ele geçirilerek, dükkan sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de duvar kıran hırsızlar 300 bin liralık tütün çaldı - Son Dakika
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