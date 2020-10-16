Çanakkale'de FETÖ üyesi esnafa gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de FETÖ üyesi esnafa gözaltı
16.10.2020 16:58
ÇANAKKALE'de, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan FETÖ üyesi esnaf R.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'de, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan FETÖ üyesi esnaf R.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2020/4971 sayılı kararı ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan FETÖ üyesi esnaf R.Ç.'yi, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyon ile yakaladı.R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi