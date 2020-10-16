Çanakkale'de FETÖ üyesi esnafa gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan FETÖ üyesi esnaf R.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2020/4971 sayılı kararı ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan FETÖ üyesi esnaf R.Ç.'yi, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyon ile yakaladı.R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.