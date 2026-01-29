Çanakkale\'de fırtına nedeniyle boğaz trafiği kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.10 sıralarında çift yönlü olarak kapatıldı.