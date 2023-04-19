Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı

19.04.2023 13:25
Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı

Çanakkale'de Gelibolu ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön levhası direğine saplandı. Kazada, Gülsüm Öztürk ile evladı Tevfik Öztürk yaşamını yitirirken, sürücü baba Mustafa Öztürk ise ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde Malkara- Çanakkale otoyolunun Gelibolu ilçesi sınırlarında Mustafa Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje ardından da yön levhasının direğine çarptı.

ANNE OĞUL CAN VERDİ

Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk ve oğlu Tevfik Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çanakkale araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

BABA AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Öztürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çanakkale araç direğe çarptı; anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı
Kaynak: DHA
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Mustafa Öztürk, Gülsüm Öztürk, Çanakkale, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı - Son Dakika


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