Çanakkale'de İha Eğitimi

Çanakkale'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkili eğitim kuruluşu olan Geomes Mühendislik Hizmetleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verildi.

Çanakkale'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkili eğitim kuruluşu olan Geomes Mühendislik Hizmetleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verildi.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerince verilen İHA eğitimleri, 12-15 Ocak'ta merkeze bağlı Güzelyalı köyündeki bir otelde gerçekleştirildi.



Aralarında jandarma ve emniyet personelinin de bulunduğu katılımcılar "İHA 0" ve "İHA 1" kategorilerinde sertifikalarını alarak "İHA Ticari Pilotu" oldu.



Eğitimlerin belli aralıklarla süreceği kaydedildi.

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