Çanakkale'de iş makinesi yandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır üzerinde bulunan iş makinesi yandı.

Alınan bilgiye göre, Bayramiç-Çan kara yolu Muratlar köyü yakınlarında Ali Çetin idaresindeki 16 NUY 60 tırın üzerinde bulunan silindir, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Hareket halindeyken yangını fark eden sürücü itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri iş makinesini söndürdü.

Silindirin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.