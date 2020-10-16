Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

16.10.2020 12:33
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 438 litre şarap, 1 litre rakı, 5 litre likör ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 438 litre şarap, 1 litre rakı, 5 litre likör ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ile Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçak içki üretimi yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Ezine'ye bağlı Kumburun köyünde bir ev ve deposuna operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 438 litre şarap, 1 litre rakı, 5 litre likör ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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