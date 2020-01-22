Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu

6 saat önce

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda, 251 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda, 251 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 142 şişe gümrük kaçağı içki ve 109 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli H.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:04 Kaynak: DHA
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