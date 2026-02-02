Çanakkale'de Kanlı Tartışma - Son Dakika
Çanakkale'de Kanlı Tartışma

02.02.2026 17:36
Çiftin tartışması kanlı bitti; D.Ü. eşi Ecenur Ü'yü 20 yerinden bıçakladı, sonra kendine zarar verdi.

Çanakkale'de çiftin tartışması kanlı bitti. D. Ü. (32), önce eşi Ecenur Ü'yü (26) 20 yerinden bıçakladı sonra ise aynı bıçakla kendini yaraladı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kepez beldesi Hamidiye mahallesindeki 960 TOKİ Konutları'ndaki bir dairede meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yaptığı öğrenilen D.Ü., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Ecenur Ü'yü ile tartışmaya başladı. Çiftin arasındaki tartışma kısa sürede şiddetini arttırarak kavgaya dönüştü. D.Ü. eline aldığı ekmek bıçağı ile eşi Ecenur Üçtepe'ye saldırmaya başladı. D.Ü., Ecenur Ü'yü kafa, boğaz ve karın bölgesinden 20 kez bıçakladı. Eşini bıçak darbeleri ile yaralayan D.Ü., daha sonra aynı kendini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ecenur Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

17:04
16:55
16:18
15:07
14:38
14:19
Çanakkale'de Kanlı Tartışma
