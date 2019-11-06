Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kaybolan genci arkadaşı öldürmüş
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Çanakkale'de kaybolan genci arkadaşı öldürmüş

7 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin öldürüldüğü belirlendi.

Çanakkale'de kaybolan genci arkadaşı öldürmüş, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Gökhan Özkan'ı (23) arama çalışmaları kapsamında en son birlikte görüldüğü arkadaşı E.O'yu (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde E.O, Özkan'ı Ayvacık ilçesinin Arıklı köyünde av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti. Zanlıyı olay yerine götüren ekipler, burada gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada E.O'nun, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için Özkan'ı öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Gökhan Özkan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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