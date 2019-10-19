Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı

15 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında, lastik botta kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Durdurulan lastik botta 27'si çocuk, 12'si kadın, 14'ü erkek Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:28 Kaynak: DHA
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