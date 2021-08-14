Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Bayramiç ilçesi Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler,havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arasöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangını kontrol altına almak için müdahaleye ediyor.
Kaynak: İHA
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