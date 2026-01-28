Çanakkale'de Ramazan Denetimleri Başladı - Son Dakika
Çanakkale'de Ramazan Denetimleri Başladı

28.01.2026 12:51
Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimleri yapıyor.

ÇANAKKALE'de, ramazan ayı öncesi market, kafe ve restoran gibi işletmelerde fiyat etiketleri, kasa raf uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ramazan ayı öncesi 30 ilde işletmelerde yapılacak fiyat etiketi, kasa raf uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimleri Çanakkale'de bugün başladı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri market, kafe, restoran gibi işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.Ekipler, işletmelerdeki ürün etiketleri, giriş-çıkış belgeleri ve faturaları inceledi.

'VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI, MENFAATLERİNİ KORUMAKTIR'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, "Ticaret Bakanlığı olarak yaklaşan ramazan ayı öncesinde halkımızın, vatandaşımızın refahını korumak, iç piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve arz talep dengesine zarar verecek her türlü eyleme karşı denetim ekiplerimizle beraber sahadayız. Denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu kapsamda fiyat etiketi, kasa raf uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz. 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 578 bin firmanın toplam 41 milyon civarında ürünü denetlenmiş. Bu denetlemeler kapsamında da tespit edilen aykırılıklara yaklaşık olarak 3 milyar TL civarında bir idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Tuncerli, şöyle devam etti: "Temel olarak bakıldığında amacımız kimseyi cezalandırmak ya da kanun tarafından verilmiş bu yetkiyi birilerini cezalandırmak amaçlı kullanmak değil, tamamen iç piyasadaki arz-talep dengesinin zarar görmesini engellemek, vatandaşlarımızın refahını, menfaatlerini korumaktır. Çanakkale özelinde konuya bakacak olursak lokanta ve restoranlarda menü denetimi, marketlerde de haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı ayrıca kasa raf uyumsuzlukları çerçevesinde ramazan ayında da denetimler gerçekleştireceğiz. Denetim ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde denetim yapmaya devam ediyoruz. Burada hassasiyetle altını çizerek söylemek gerekir ki fırsatçılığa yani piyasa dengesini bozacak herhangi bir fırsatçılığa ya da uyanıklığa asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

