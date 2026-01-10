Çanakkale'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

Sürücüler, su birikintileri arasında trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Barbaros Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri suyla kaplandı.

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, birikinti oluşan noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.