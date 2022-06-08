Çanakkale'de sahil temizliği

ÇANAKKALE - Marmara denizi etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale'de sahil temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 8 Haziran Marmara Denizi günü dolayısıyla, Marmara denizine kıyısı olan 7 şehirde eş zamanlı olarak sahil temizliği etkinliği gerçekleştirildi. 'Birlikte temiz tutalım' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve belediye görevlileri barış kordonunda sahil temizliği gerçekleştirdiler.

Etkinlikte konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "1-7 Haziran 'Çevre Günü' Marmara Belediyeler Birliği de 8 Haziran'ı Marmara Denizi'nin mevcut temizliğine dikkat çekmek, temiz kalması için bir etkinlik düzenledi. Marmara Belediyeler Birliği'nde bulunan 7 ilin tamamında, ilçelerde dahil, aynı anda etkinlik yapıyoruz. Sloganımız 'birlikte temiz tutalım'. Marmara Denizi geçen yıl ciddi bir müsilaj felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun olmaması için en önemli şart denizin temiz olması. Denizi kirleten bütün unsurlardan korunması. Marmara Belediyeler Birliği olarak biz de bu bağlamda bu konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Şimdi sembolik olarak burada kumsalımızı temizleyeceğiz. Burada toplumda bir bilinç oluşturmak, özellikle deniz kirliliğinin sonuçlarının çok zor telafi edildiği için bu denize korumamız gerektiği konusunda bir bilinçlendirme çalışması. Marmara Belediyeler Birliği'nden arkadaşlarımız geldi. Burada hep beraber etkinliği yapacağız. Halkımızda bu noktada bir algı oluşturmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gökhan'ın konuşmasının ardından sahildeki çöpler vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.