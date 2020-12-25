Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 55 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası 'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can salları ve bir lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

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