Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 12 bin 633 şahıs ve 3 bin 650 araç sorgulandı. 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 50 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. - ÇANAKKALE