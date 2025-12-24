Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 12 bin 633 şahıs ve 3 bin 650 araç sorgulandı. 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 50 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. - ÇANAKKALE
