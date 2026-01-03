Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

03.01.2026 14:39
Çanakkale'de jandarma operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 23-31 Aralık arasında, uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 284 uygulamada yapılan 13 bin 244 şahıs ve 3 bin 251 araç sorgusu gerçekleştirdi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 15 şüpheliye ait 4 adres ve 4 araca yönelik operasyonlarda 22 gram sentetik uyuşturucu madde, 28 gram esrar, 21 sentetik uyuşturucu ecza hap, 43 fişek, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı, 14 bin 100 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarında işlem başlatıldı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
