Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
31.01.2021 16:18
Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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