Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu
Son Dakika Sağlık Çanakkale'de yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu

Çanakkale'de yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu

7 saat önce

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Çanakkale'de yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu, System.String[]

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta beyin kanaması geçiren Erol Özemre'nin (79) beyin ölümü 9 Kasım'da gerçekleşti.

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü ile görüşen aile, yaşlı adamın organlarını bağışlama kararı aldı.

Özemre'nin böbrekleri, operasyonla alınarak 2 hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, aileye bağış nedeniyle teşekkür ettiğini, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdığını belirtti.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali de acılı aileye başsağlığı dileyerek, duyarlı kararlarından dolayı teşekkür etti.

Çanakkale, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti
Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından birine ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:32:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]