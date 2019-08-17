Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Karabiga
kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva
Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
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