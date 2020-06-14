Çanakkale'deki tarihi alanlarda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan Gelibolu ilçesindeki şehitlik, anıt ve ziyaret alanları, 1 Haziran itibarıyla misafirlerini kabul etmeye başladı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler özellikle Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi bölgelere yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler gün boyu şehitlikleri gezip dua etti.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden biri olan bölgede ziyaretçilerin yeniden ağırlanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nın kültürel, tarihi ve doğal dokusu ile vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ettiği bildirildi.