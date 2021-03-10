ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı - Son Dakika

ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı

10.03.2021 10:04

Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatıÇANAKKALE'de, farklı branşlardan 11 sanatçı, Güney Kore'deki bir akvaryum için Yunan mitolojisindeki karakterlerin heykel ve büstlerini yaptı.

Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı

ÇANAKKALE'de, farklı branşlardan 11 sanatçı, Güney Kore'deki bir akvaryum için Yunan mitolojisindeki karakterlerin heykel ve büstlerini yaptı. Cuma günü, 2 TIR ile Güney Kore'ye gönderilecek olan eserler, akvaryumda sergilenerek, sanat severlerin beğenisine sunulacak. Proje koordinatörü Ethem Muhtaroğlu, heykel ve büstlerin 20 yıl boyunca su altında deforme olmadan sergilenebileceğini söyledi.

Çanakkale farklı branşlardan 11 sanatçının, Güney Kore'den bir akvaryumda sergilenmek üzere aldıkları heykel ve büst siparişleri tamamlandı. Sanatçılar, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyede 6 ay boyunca çalışarak, Yunan mitolojisinden esinlenip, 13 heykel ve büst yaptı. Güney Kore'ye ihraç edilecek eserler arasında, Yunan tanrıları Poseidon, Athena ve Medusa'nın 3 metre yükseklikteki dev heykelleri bulunuyor. Zeus, Herakles, Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5 deniz kızı heykeli Güney Kore'deki dev akvaryumda yerini almak için gün sayıyor.

'20 YIL DEFORME OLMADAN SUYUN ALTINDA DURACAKLAR'

Proje koordinatörü Ethem Muhtaroğlu, 13 heykel ve büstün su altına batırılacağını ve akvaryumda görsel şölen oluşturacağını belirtti. Muhtaroğlu, Proje 6 ay kadar sürdü ve 13 tane büyük heykel yaptık. Eserlerimiz 5 büst, 5 deniz kızı ve 3 de heykelden oluşuyor. Athena, Poseidon, Medusa heykellerimizin boyutu 3 metre civarında. Bütün heykeller su altına batırılacak. 20 yıl boyunca deforme olmadan suyun altında kalabilecekler. Eserlerimizi 12 Mart Cuma günü konteynerlere yükleyip 2 TIR ile Güney Kore'ye göndereceğiz. Eserler, yaklaşık 30 günde oraya ulaşacak? dedi.

'AMACIMIZ DAHA BÜYÜK İŞLERLE PROJEYİ DEVAM ETTİRMEK'

Güney Kore'den aldıkları siparişler sayesinde Çanakkale'de bir sanat atölyesi kurduklarını ifade eden Ethem Muhtaroğlu, şöyle konuştu

Bu insanlarla beraber çok güzel bir ekip kurduk. 6 ayda 13 heykel yaptık. Amacımız yurt dışından daha büyük işler alıp, projeyi devam ettirmek. Kendi markamızı yaratmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimize inandığımız yeni projelere başvurmaya başladık. Bu atölyenin devamlılığı anlamında yeni siparişler alıp, üretime devam etmek istiyoruz.

Heykeltıraş Berka Kınay ise yaptıkları heykel ve büstlerin kendileri açısından iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, Hiç kullanmadığımız farklı malzemeleri deneyimlemiş olduk. Kalabalık bir ekiple çalışmayı öğrendik dedi.

ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı
ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı

Güney Kore, Çanakkale, Heykel, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Çanakkale'den Güney Kore'ye heykel ihracatı - Son Dakika


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