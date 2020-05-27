Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret - Son Dakika

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Lapseki ilçesindeki bir kiraz bahçesini ziyaret etti ve üreticilerle kiraz topladı.

Beraberinde Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile kiraz üreticisi Ahmet Aksoy'un bahçesine giden Karadağ, üreticilerle sohbet ettikten sonra bir süre kiraz topladı.

Burada konuşan Karadağ, Lapseki'nin kiraz üretiminde lokomotif bir ilçe olduğunu ifade etti.

Özellikle Ziraat 900 ve Regina çeşitlerinin ön safhada bulunduğunu vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıla baktığımız zaman kiraz üreticimizin hakikaten iyi bir kazanç elde ettiğini görmekteyiz. Tabi kiraz çok hassas bir meyve. Daha önceki yıllarda yani 2017 yılından önceki yıllarda kirazda meydana gelen zararlar TARSİM kapsamı içerisinde değildi ancak 2017 yılından sonra kirazdaki zararlarda dolu, yağmurdan çatlama gibi zararlarda TARSİM kapsamı içerisine alındı."

Karadağ, üreticinin çok kaliteli kirazlarının olduğunu gördüklerini belirterek, "Üreticimizin de yüzü gülüyor. Pazar çok iyi, inşallah ihracata da gönderecekler. Bu yüzden kirazın ülkemiz ekonomisine, ilimiz ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacağına da inanıyoruz." diye konuştu.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da üreticinin cebine taze para gireceği için kiraz üretimine çok önem verdiklerini söyledi.

İlçede üretilen kirazın büyük kısmının çeşitli ülkelere ihraç edildiğini aktaran Kaçan, "İlçemiz genelinde 8 bin 500 dekar alandan, yıllara göre değişen 7 bin ila 10 bin ton oranında üretim değişiyor. Bölgesel koşullara göre üretilen 4 bin ton civarı kiraz, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ediliyor." dedi.