Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu

17.05.2022 16:52
Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu

Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı.

Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. 6 Ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona 'NarkoLina' adı verilirken 150 polis ve 6 dedektör köpek katıldı. Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 40 şüpheli göz altına alındı. - ÇANAKKALE

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Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı Çanakkale merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı Son dakika haber: VAN MERKEZLİ 2 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 TUTUKLAMA Son dakika haber: VAN MERKEZLİ 2 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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