Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı - Son Dakika
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Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı

16.08.2022 20:10
Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ köyünde aynı evde 6 gün arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ köyünde aynı evde 6 gün arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü.

Köyde Ünzile Şahin'e ait evde henüz bilinmeyen bir başlayan yangın, saman deposuna sıçradı.

Bayramiç Belediyesi ekiplerince köy halkının yardımıyla alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın, evde ve saman deposunda hasara yol açtı.

Evde 10 Ağustos'ta çıkan yangına erken müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden söndürmüştü.

Yangınların çıkış sebebinin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı - Son Dakika
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