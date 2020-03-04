Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

6 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları'nın güney cephesinde, Seddülbahir bölgesinde çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları'nın güney cephesinde, Seddülbahir bölgesinde çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camisinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gazi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

Çanakkale destanını yazan kahramanları minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 4 Mart. 4 Mart'ta Çanakkale kahramanlarından Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'u kahramanlık destanı yazdığı topraklarda Seddülbahir köyünde halkımızla beraber rahmetle anıyoruz. Bigalı Mehmet Çavuş çıkarma yapan çok sayıda düşmana karşı kahramanca tüfeğiyle, mavzeriyle karşı koyup, tüfeği bozulunca elindeki kürekle düşmana karşı saldıran hatta oda yetmeyip, düşmanın üzerine taşla, toprakla saldıran büyük bir kahramandır. O yüzden bu Çanakkale kahramanını, 'vatan söz konusu olunca bir kürek, bir de yürek yeter' diyen kahramanımız Bigalı Mehmet Çavuş'u rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun" dedi.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Mehmet Çavuş, Balkan Savaşları ve 1'inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yaptı ve 16 yıl boyunca savaştı. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş'un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazı bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da 'ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım' diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.


Mehmet Çavuş, Seddülbahir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da adaya veda eden ünlü isim belli oldu
Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:23:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]