Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı
59 dakika önce
SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi.
SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale
Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas
Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi
'ni anlatan tiyatro gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Valiliği öncülüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan
, 5'inci Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan
, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul
, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sunuldu. Tiyatro sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tiyatro katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:46 Kaynak: DHA
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