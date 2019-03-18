Son Dakika Haberleri: Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı

Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı

59 dakika önce

SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı, System.String[]
SİVAS'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Valiliği öncülüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sunuldu. Tiyatro sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tiyatro katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:46 Kaynak: DHA

Sivas, Çanakkale, Güncel
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