Son Dakika Haberleri: Çanakoluk'un İçmesuyu Şebekesi Eksikliği Gideriliyor

Çanakoluk'un İçmesuyu Şebekesi Eksikliği Gideriliyor

57 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), içmesuyu hattı olmayan bölgelerin ihtiyacını gidermek adına yeni şebeke çalışmaları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çanakoluk'un İçmesuyu Şebekesi Eksikliği Gideriliyor, System.String[]

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine gerekli teknik çalışmalar sonrasında projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini aktaran Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi'ne yaşam kaynağımız olan içmesuyunu sağlıklı ve güçlü şekilde iletme adına yeni içmesuyu hattı döşendiğini bildirdi.

Su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında 340 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini açıklayan HATSU, çalışma sayesinde yeni abone bağlantılarının yapılacağını ve birçok meskenin kanayan yarasına merhem olacaklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

Samandağ, Güncel
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