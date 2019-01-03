Çanakoluk'un İçmesuyu Şebekesi Eksikliği Gideriliyor

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine gerekli teknik çalışmalar sonrasında projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini aktaran Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi'ne yaşam kaynağımız olan içmesuyunu sağlıklı ve güçlü şekilde iletme adına yeni içmesuyu hattı döşendiğini bildirdi.

Su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında 340 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini açıklayan HATSU, çalışma sayesinde yeni abone bağlantılarının yapılacağını ve birçok meskenin kanayan yarasına merhem olacaklarını vurguladı.