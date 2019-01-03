Çanakoluk'un İçmesuyu Şebekesi Eksikliği Gideriliyor
57 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), içmesuyu hattı olmayan bölgelerin ihtiyacını gidermek adına yeni şebeke çalışmaları gerçekleştirdiğini bildirdi.
Vatandaşlardan gelen talepler üzerine gerekli teknik çalışmalar sonrasında projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini aktaran Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi'ne yaşam kaynağımız olan içmesuyunu sağlıklı ve güçlü şekilde iletme adına yeni içmesuyu hattı döşendiğini bildirdi.
Su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında 340 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini açıklayan HATSU, çalışma sayesinde yeni abone bağlantılarının yapılacağını ve birçok meskenin kanayan yarasına merhem olacaklarını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
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