1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimini İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşturan, Canan Tolon'un kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılan "Sen Söyle" sergisini 180 bin kişi ziyaret etti.

Kuşağının en özgün ve yaratıcı sanatçılarından biri olan Canan Tolon'un Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisi "Sen Söyle" sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan sergiyi 180 bin kişi gezdi.

Sanatçının 150'nin üzerinde yapıtının izleyiciyle buluştuğu "Sen Söyle" sergisi, bir günde 4 bin ziyaretçi ağırlayarak İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında günlük ziyaretçi rekoruna da ulaştı.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği ve Tolon'un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiren sergi, aynı zamanda sanatçının sanat tarihinde yerini almış bazı yerleştirmelerinin yeniden üretimine de yer verdi.

Canan Tolon'un kırk yıla uzanan eşsiz sanat pratiğinden bir seçkinin sanatseverlere buluştuğuna dikkat çeken Çalıkoğlu, "Sergide Tolon'un anlara ve yapıtlara ait hafızasını şimdiye taşımak ve bu bağlamlara ait diğer yapıtları gözeterek seçkisine bir katkı sunmaya çalıştık. İki kata yayılan geçici sergi salonlarımızı kendi başlarına birer yerleştirme gibi düşünüp düzenledik. İzleyiciler sergi salonlarının kendi içinde bir akışı, geçmiş ve şimdiki zaman ilişkisi düşünülerek kurgulandığını gördü." ifadelerini kullandı.

Serginin küçük ziyaretçileri

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü tarafından sergiye paralel hazırlanan eğitim programlarına 2 binin üzerinde çocuk katıldı. 4-12 yaş arası çocukların katıldığı eğitim programları, çocukların sergide yer alan sanat yapıtlarını çözümlemelerine aracı oldu.