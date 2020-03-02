Novak Djokovic, sezona mili takımların karşılaştığı bir turnuva olan ATP Kupası ile başlangıç yaptı. Orada ülkesi Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşırken; grup aşamasında üç, çeyrek final, yarı final ve finalde birer galibiyet elde etti. Finalde Rafael Nadal’ı mağlup etmesiyle ülkesi Sırbistan’ın şampiyon olmasında başrol oynadı.

Sonraki durak, sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’tı. Melbeurne’de sekizinci, toplamda 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı Djokovic.

Sırp raketin son durağı, geçtiğimiz hafta düzenlenen Dubai Açık’tı. ATP 500 seviyesindeki turnuvada yarı finalde dünya dokuz numarası Gael Monfils’i, finalde ise dünya altı numarası Stefanos Tsitsipas’ı geçen Djoker, kariyerinin 79. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca bu zafer, Djokovic’in Dubai’deki beşinci zaferi oldu. 32 yaşındaki oyuncu, daha önce Dubai’de 2009, 2010, 2011 ve 2013’te şampiyon olmuştu. Ayrıca 2013’te -bu sene olduğu gibi- Avustralya Açık ve Dubai Açık dublesiyle sezona başlamıştı.

Djokovic, böylelikle sezona 18 maçta 18 galibiyetle başladı. Bu 18 maçın yalnızca altısında set kaybetti. Üstelik söz konusu 18 zaferin tam yedisini, sıralamada ilk 10’da bulunan oyunculara karşı aldı. Rafael Nadal’ı iki, Roger Federer’i bir kez mağlup etti.

Djokovic’in katılacağı sıradaki turnuva, önümüzdeki hafta başlayacak sezonun ilk Masters turnuvası Indianwells. Bu turnuvayı 2008 ile 2016 arasında beş kez kazanan Sırbistanlı, Indıanwells’te en çok şampiyon olan raket unvanını beş şampiyonlukla Roger Federer ile paylaşıyor. Olası bir şampiyonluk, Djoker’in galibiyet serisinin devamı anlamına geleceği gibi, kendisine Indianwells’te en çok şampiyon olan tenisçi unvanını da getirecek.

2020 senesinde kortta adeta bir canavara dönüşen Djokovic’e ilk kim dur diyecek, ya da diyebilen olacak mı? Bu soruya cevabımızı gelecek hafta veya daha sonrasında alacağız, belki de alamayacağız.