CanBEE Takımı, Uydu Yarışmasında Şampiyon oldu

(ANKARA) - Çankaya Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurulan CanBEE Uydu Takımı, Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen, NASA, Lockheed Martin ve ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı (US Naval Research Laboratory) gibi önemli kuruluşların desteklediği CanSat Uydu Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Takım, vakıf üniversiteleri kategorisinde şampiyon olurken, tüm üniversiteler arasında Türkiye genelinde ikinci, dünya sıralamasında ise dördüncü oldu.

Dünyada ön elemeyi geçerek 22 farklı ülkeden 40 üniversitenin katıldığı 2025 CanSat Uydu Yarışması'nda Türkiye'den dört üniversite yer aldı. Yarışmada; Arjantin'den SEDS ITBA takımı birinci, Türkiye'den Apastron takımı ikinci, Tayvan'dan Gemini Supernova takımı üçüncü, Çankaya Üniversitesi CanBEE takımı ise dördüncü oldu.

Çankaya Üniversitesi bünyesinde 2018 yılına kurulan CanBEE Uydu Takımı, NASA ve sektörün önde gelen kuruluşlarının desteklediği uluslararası yarışmada; vakıf üniversiteleri arasında dünya şampiyonu oldu. Takım, genel sıralamada Türkiye ikincisi, dünya dördüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Sekiz ay boyunca çalışarak model uydu tasarladılar

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan dokuz kişilik CanBEE Uydu Takımı ve akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Eyup Koçak, yarışma için sekiz ay boyunca çalışarak model uydu tasarladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 5-8 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen yarışma ile öğrencilerin tasarım, yazılım, haberleşme ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda yetkinlik kazanmalarını amaçlanıyor.

CanBee takımının akademik danışmanı, Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Koçak yarışmaya ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizi ve üniversitemizi Amerika'da başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz"

"Dokuz kişilik mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan CanBee ekibi, yarışma için sekiz ay boyunca gece gündüz çalışarak model uydu üretti. Bu yılki yarışmanın görevi kapsamında: mini uydu, roketle belirli bir yüksekliğe taşındı, roketin tepe noktasında kapsül paraşütle ayrıldı, ardından uydu kapsülden ayrılarak döner kanatlı (auto-gyro) bir sistemle iniş yaptı ve iniş sırasında video kaydı alınarak, sıcaklık, batarya durumu, irtifa, konum gibi veriler anlık olarak yer istasyonuna iletildi. Yarışma sonucunda takımımız, vakıf üniversiteleri arasında dünya birincisi, tüm üniversiteler arasında Türkiye'de iki, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Ülkemizi ve üniversitemizi Amerika'da başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz."

2019 yılından beri CanSat Uydu Yarışması'na katılan CanBee Uydu Takımı, 2022 yılında vakıf üniversiteleri arasında dünya şampiyonu, tüm üniversiteler arasında ise dünya ikincisi1 olmuştu.