CanBEE Takımı, Uydu Yarışmasında Şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CanBEE Takımı, Uydu Yarışmasında Şampiyon oldu

11.06.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Üniversitesi'nin CanBEE Takımı, uluslararası yarışmada vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu.

(ANKARA) - Çankaya Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurulan CanBEE Uydu Takımı, Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen, NASA, Lockheed Martin ve ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı (US Naval Research Laboratory) gibi önemli kuruluşların desteklediği CanSat Uydu Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Takım, vakıf üniversiteleri kategorisinde şampiyon olurken, tüm üniversiteler arasında Türkiye genelinde ikinci, dünya sıralamasında ise dördüncü oldu.

Dünyada ön elemeyi geçerek 22 farklı ülkeden 40 üniversitenin katıldığı 2025 CanSat Uydu Yarışması'nda Türkiye'den dört üniversite yer aldı. Yarışmada; Arjantin'den SEDS ITBA takımı birinci, Türkiye'den Apastron takımı ikinci, Tayvan'dan Gemini Supernova takımı üçüncü, Çankaya Üniversitesi CanBEE takımı ise dördüncü oldu.

Çankaya Üniversitesi bünyesinde 2018 yılına kurulan CanBEE Uydu Takımı, NASA ve sektörün önde gelen kuruluşlarının desteklediği uluslararası yarışmada; vakıf üniversiteleri arasında dünya şampiyonu oldu. Takım, genel sıralamada Türkiye ikincisi, dünya dördüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Sekiz ay boyunca çalışarak model uydu tasarladılar

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan dokuz kişilik CanBEE Uydu Takımı ve akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Eyup Koçak, yarışma için sekiz ay boyunca çalışarak model uydu tasarladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 5-8 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen yarışma ile öğrencilerin tasarım, yazılım, haberleşme ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda yetkinlik kazanmalarını amaçlanıyor.

CanBee takımının akademik danışmanı, Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Koçak yarışmaya ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizi ve üniversitemizi Amerika'da başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz"

"Dokuz kişilik mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan CanBee ekibi, yarışma için sekiz ay boyunca gece gündüz çalışarak model uydu üretti. Bu yılki yarışmanın görevi kapsamında: mini uydu, roketle belirli bir yüksekliğe taşındı, roketin tepe noktasında kapsül paraşütle ayrıldı, ardından uydu kapsülden ayrılarak döner kanatlı (auto-gyro) bir sistemle iniş yaptı ve iniş sırasında video kaydı alınarak, sıcaklık, batarya durumu, irtifa, konum gibi veriler anlık olarak yer istasyonuna iletildi. Yarışma sonucunda takımımız, vakıf üniversiteleri arasında dünya birincisi, tüm üniversiteler arasında Türkiye'de iki, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Ülkemizi ve üniversitemizi Amerika'da başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz."

2019 yılından beri CanSat Uydu Yarışması'na katılan CanBee Uydu Takımı, 2022 yılında vakıf üniversiteleri arasında dünya şampiyonu, tüm üniversiteler arasında ise dünya ikincisi1 olmuştu.

Kaynak: ANKA

Çankaya Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Dünya, Vakıf, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel CanBEE Takımı, Uydu Yarışmasında Şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
23:00
Metroda Süs Kavgası
Metroda Süs Kavgası
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 17:18:58. #7.13#
SON DAKİKA: CanBEE Takımı, Uydu Yarışmasında Şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.