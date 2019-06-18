Son Dakika Haberleri: Canevim 4.bölüm Tanıtımı
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Canevim 4.bölüm Tanıtımı

56 dakika önce

"Evlenecek misin bu kızla?"#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...===================================================Kanala Abone Olmak İçin -===================================================Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır.

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"Evlenecek misin bu kızla?"

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...

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Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan'ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder. Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet'e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar. Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan'ın yaralarını sarmak için tüm aile ailesi ve Hacı Anne'nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan'ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.

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#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz

#Taylan - #ÖzgürÇevik

#Ömer - #ArasAydın

#Günnur - #ZuhalGencer

#Müjgan - #EzgiŞenler

#Elvan - #BurcuTuna

#FeryalTanbay - #NihanBüyükağaç

#MelisKorkmaz - #SimgeSelçuk

#Aytül - #MünireApaydın

#HacıAnne - #BediaEnerÖztep

#Hamza - #RızaAkın

#Ayşe - #ÖmrümNurCamçakallı

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Canevim 4.bölüm Tanıtımı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:01 
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