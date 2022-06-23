Cani koca için iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
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Cani koca için iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istendi

23.06.2022 16:37

Cani koca için iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istendi Denizli'de ellerini bağladığı eşini, çocuğunun gözü önünde öldüren koca için savcılık tarafından tamamlanan mütalaada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istedi.

Cani koca için iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istendi

DENİZLİ - Denizli'de ellerini bağladığı eşini, çocuğunun gözü önünde öldüren koca için savcılık tarafından tamamlanan mütalaada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istedi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A.'nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 5'inci duruşmasında Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve ailenin avukatları katıldı.

Sanık Osman A.'nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada acımasızca eşini öldüren Osman A.'nın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda müşterek çocuk S.A.'nın dinlendiği zaman annesinin ellerinin iple bağlandığı tespitine ilişkin fotoğraflarda ip iz olduğu ortaya çıktı. Sanık müdafileri ise talep edilen mütalaanın ardından savunma istedi ve dava 6 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

"Fatma Kovan için çok üzgünüz"

Adliye önünde toplanan kadınlar adına konuşma yağan Ayşegül Odabaşıoğlu, "Denizli'de boşandığı eski eşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 25 yaşındaki Fatma Kovan kocası tarafından katledildi. Fatma Kovan için çok üzgünüz. Hayatının baharında genç bir kadının yaşama hakkı elinden alındı. Bu cinayet 7 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde meydana gelmesi bile katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektirmektedir" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cani koca için iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

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