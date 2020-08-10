Canik'te "Her Mahalleye Bir Oyun Parkı" Projesi - Son Dakika

Canik Belediyesi "Her Mahalleye Bir Oyun Parkı" Projesi kapsamında çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gödekli Mahallesi Bozarmut mevkisinde oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına kayıtsız kalmayarak, kısa zaman içinde çocukların isteğini yerine getirdi.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve iş insanı Olgun Aydoğan ile birlikte yapımı tamamlanan oyun parkında incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, parkta oynayan çocuklarla yakından ilgilendi ve onları salıncakta salladı. Çocuklarla bir sohbet eden Sandıkçı, çocuklara salgının henüz sona ermediğini, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hatırlattı.

Çocukların mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu ifade eden Sandıkçı, "İlçemizde çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Her Mahalleye Bir Park Projemiz devam ediyor. Gödekli Mahallesi'nde çocuklarımızın park isteğine kayıtsız kalamazdık. Bu parkımızı bir hayırseverimizin de katkılarıyla kısa zamanda tamamlayarak çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk." dedi.