Son Dakika Haberleri: Canikli muhtarlardan Başkan Demir'e teşekkür
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Canikli muhtarlardan Başkan Demir'e teşekkür

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 'İlçelerde Muhtarlarla İstişare Toplantıları' başlatarak bir ilki gerçekleştirmesi, muhtarları memnun etti.

Canikli muhtarlardan Başkan Demir'e teşekkür, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 'İlçelerde Muhtarlarla İstişare Toplantıları' başlatarak bir ilki gerçekleştirmesi, muhtarları memnun etti. Toplantılarının ilkinde Canikli muhtarlar, "Umut veren yeni dönemde Samsun'un çıtasını hep birlikte yükselteceğiz" dediler.

"Mustafa Demir başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Canik Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Çamalan Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, "Canik'te daha önce de böyle toplantılar oluyordu. Ama ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Canik Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, daire amirleriyle beraber toplantı yaptık. Çok verimli oldu. Biz muhtarlar olarak çok memnun olduk. Mustafa Demir başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni seçilen muhtarlar çok memnun

Fındıcak Mahallesi Muhtarı Emin Eker ise, "Benim ilk dönemim. Arkadaşlarımız daha önce bu gibi toplantıların olmadığını söylüyor. Canik'e önem verdiklerini gördük. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz kendilerine" derken Düzardıç Mahallesi Muhtarı Hikmet Oçar, "İlk defa muhtar seçildim. Daha önce böyle bir toplantı olmadığını biliyoruz. Toplantının yararlı olduğunu, sözlerimizin dinlendiğini görmek bizleri mutlu etti. İnşallah verilen sözler yerine getirilir" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde çok daha iyi hizmetler

Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Canik Belediyesi yönetiminin de toplantıda yer almasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Atatürk Mahallesi Muhtarı Lütfi Tercanlı, "Canik ilçemizde iki belediye öncülüğünde gerçekleştirilen toplantı çok verimli geçti. Bundan sonra devamının gelmesini istiyorum. Yeni dönemde çok daha iyi hizmetler alacağımıza inanıyorum. 2 belediyeye de başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Gaziosmanpaşa Mahalle Muhtarı Osman Yüksel de görüşlerini, "Daha önce böyle toplantılar yapılmıyordu. Yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atılacağına inanıyorum. Samsun'un çıtasını yükseltmek için hep birlikte çalışmalıyız" sözleriyle dile getirdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Canik, Mustafa Demir, Samsun, Güncel
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