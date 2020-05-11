Çankaya Belediyesi 65 yaş ve üstü annelere çiçek hediye etti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla pazar günü Kuğulu Park'ta vakit geçirmeyi tercih eden 65 yaş ve üstü anneleri çiçeklerle karşıladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma izninin Anneler Gününe denk gelmesiyle Kuğulu Park'a gelen annelere, belediye seralarında üretilen kasımpatı ile ateş çiçekleri hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Emeği sevgiye, umudu gerçeğe dönüştüren, bizlere kol kanat gerip büyüten, ışıklarıyla bizleri her zaman aydınlatan annelerimizin Anneler Gününü en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.